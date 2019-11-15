Бывшая база отдыха "Девино" продана через аукцион

Новых хозяев обретают некогда пустующие здания. На необходимость задействовать бесхозные квадратные метры не раз указывал Глава государства. Это одна из задач и программы комплексного развития Оршанского региона. Здесь по итогу прошлого года было выявлено 6 сотен строений, которые тяжелым финансовым бременем висели на бюджете региона. На сегодня через аукционы и безвозмездно под реализацию инвестпроектов новым хозяевам передано 262 сооружения. Один из объектов - бывшая база отдыха "Девино" - ушел с молотка сегодня.



Бывшая база отдыха "Девино" в сорока километрах от Орши идет с молотка. Построенный в 70-е туристический объект - из списка пустующих, и требует серьезной реконструкции. На шести гектарах - целый комплекс зданий: жилые корпуса, хозяйственные постройки, футбольное поле, баскетбольная площадка. Но последние два года на базе отдыха можно встретить только сторожа. Это уже шестой аукцион по продаже объекта. Предыдущие торги не состоялись - потенциальных покупателей пугала высокая цена. Тогда власти приняли решение снизить стоимость до одной базовой величины за каждое строение у озера. В торгах участвуют пять претендентов. Победитель, предложивший за лот наибольшую цену, - предприниматель из Орши. В райцентре владеет кафе, решил попробовать себя в туристическом бизнесе. К обустройству объекта планирует привлечь инвесторов (видео).



