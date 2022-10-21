Бывшая узница Минского гетто: Мы боялись литовцев и бандеровцев больше, чем немцев

Дата, окровавленная нацистами. Ровно 79 лет назад фашисты уничтожили расстрелом последних узников Минского гетто. Всего же в лагере смерти убиты более 100 тысяч людей еврейской национальности. Сегодня из выживших чудом - семь свидетелей событий. Среди них Фрида Рейзман. Накануне ей исполнилось 87 лет. Специально для Агентства теленовостей узница восстановила в памяти ужасающие факты холокоста.

- Каждое утро выносят с порога, выкладывают мертвецов, которые умерли от голода, холода. Мне в начале войны не было шести лет. Но мы были как старики. Уксус нас спасал. Мама где-то доставала капустные листы. Верхние снимала и приправляла этим уксусом. Это было объеденье, я вам скажу.

- Я очнулась за какими-то коробками, корзинами. Возле окна я увидела бильярдный стол. И я очень испугалась: на столе лежала женщина мертвая. Крысы ее всю сожрали. Настолько испугалась, что я заболела энурезом до 14 лет. Кто поверит в такое?! Это в голове не может уложиться.

- Немцы были очень изощренными. Они так брали: несколько улиц и на этих улицах идет погром. А вокруг они не трогали. Они были настолько педантичны, что ты можешь стоять в пяти метрах от этой улицы, они тебя не тронут. А здесь они убивают.

- Все были в одной форме немецкой. Берет за ножку, за одну ножку ребенка крошечного и головой об угол дома. И с правой стороны стоял дом деревянный. Красивый, добротный. Текла по бордюру река крови. Через дорогу - мама знала эту "малину" - был дом, сарай примыкал. Лежало человек 60. Это мама сказала мне, я считать не могла. Четыре дня без еды. Ребенок там был еще. Она заплакала. И ее задушили на глазах у матери. Передать этот момент было ужасно.

- Каждую минуту каждый мог быть убит. Глядя на сегодняшние события, оно может повториться. Я вам скажу, боюсь даже говорить такие вещи, но это мои мысли. Здесь мы боялись литовцев и бандеровцев больше немцев. И если они придут, ни одного не останется. Мне-то уже много лет. А детей и внуков жалко.