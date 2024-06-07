Бывшая жена осужденного экстремиста Игоря Лосика рассказала, почему подала на развод

Дарья Лосик - не самое узнаваемое имя в оппозиции, но самая узнаваемая история любви. Ее активно используют как демонстрации верности мужу. Дарья Лосик, экс-жена создателя паблика "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика, осужденного за организацию массовых беспорядков, по версии западных и оппаСМИ, два года отбывает срок, потому что не может не разделять убеждения мужа. Очень разделяет убеждения революции и не может бросить ни революцию, не мужа. Спойлер. В конце зимы Дарья Лосик официально подала заявление на развод.

Суд признал Дарью виновной в содействии экстремистской деятельности. Если говорить проще, два года в своих социальных сетях Даша обвиняла всех, кто был не согласен с историей Игоря Лосика, в лживости, трусости, беззаконии, абсурдных приговорах, показательных судилищах и даже издевательствах.

Она рассказала в интервью телеканалу "Беларусь 1", что стало последней каплей в решении о разводе: "Последней каплей были его психи". Постоянные психи и голодовки. И так бесконечно. "Мне привозит адвокат информацию о том, что он психует, он не хочет есть, опять голодовки. У него опять ШИЗО, ПКТ, ШИЗО, ПКТ... Хотя, когда его этапировали из Гомельского СИЗО (его судил Гомельский областной суд в ИК №1 Новополоцка), я попросила его по-хорошему. Я говорю, Игорь, я умоляю тебя, я прошу, давай без концертов".

Игорь Лосик был осужден на 15 лет за организацию массовых беспорядков. Главный аргумент оправдания, который активно использует оппозиция, - он физически не присутствовал на протестах. Так и есть.

Но Игорь готовил их. Лосик активно занимался наполнением и продвижением паблика "Беларусь головного мозга". Как стоять в цепях, блокировать центры городов, оказывать сопротивление милиции, делать коктейли Молотова, вести подпольную борьбу. От минирования железной дороги до забастовок на предприятиях. Все это активно распространялось как руководство к действию, за деньги в том числе. Кроме этого, Лосик работал на "Радио Свобода", где получал за такой же контент зарплату. Так учитель немецкого и английского по специальности реализовывал свои амбиции стать узнаваемым.

Все чаще и чаще Дарье стали говорить о суицидах и голодовках бывшего мужа. "Я все понимаю. Я сказала, что я не железная, я больше не могу. Я говорю, я чувствую себя мамой. Вот, школьник провинился, а мама должна прийти, поругать, вставить мозг и все, живем, как жили", - делится Дарья.

Бракоразводный процесс Дарья Лосик начала в конце зимы. Документы пошли в ход из СИЗО благодаря адвокатам. Указанная причина - утраченное чувство любви и невозможность сохранить семью. Это с учетом того, что сидеть Дарье осталось всего несколько месяцев.

"Еслибы он находился прямо здесь, стоял бы передо мной, я бы все так же открыто, честно рассказала, глядя в глаза. Наверное, я бы даже глядя на него не пожалела, что подала заявление на развод. Я сказала, что хочу жить в Беларуси, потому что здесь мои родители, ребенок, университет. Мне нужно поднимать на ноги ребенка. Дочери шесть лет - начинается школа. И родители, у которых много проблем со здоровьем, которые его усугубилипосле моего задержания. Я говорю: сама себя посадила, можно сказать", - рассказывает о себе Дарья.