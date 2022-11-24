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Бывшая журналистка из Донбасса рассказала, как относятся к украинским беженцам в Испании
Проект "Санкции для народа" в Барселоне. Оксана Василенко, журналистка из Донбасса,20 лет назад вышла замуж за испанца и поселилась в Испании. Несмотря на то, что она теперь домохозяйка и по профессии не работает, все же продолжает следить за новостями и активно комментирует происходящее.
Испанцы даже слишком толерантны, говорит Оксана. Они готовы помогать беженцам, чтобы им здесь жилось легче. Но, по ее словам, у Испании нет такого количества денег, чтобы позволить себе содержать их. Так же хорошо относятся и к украинцам, но запал быстро проходит.
Первое время они помогают, потом по телевизору меньше говорят, значит, меньше знают, меньше реагируют.
К украинским беженцам немножко двоякое отношение, говорит она. И зависит это от того, кто как ориентируется в политике. Малый процент испанцев следил за тем, что происходило 8 лет в Украине, поэтому и реагируют они по-другому на бомбардировки. А обыватели более безразличны: им сказали - они обратили внимание, не сказали - информация прошла мимо.
Им сейчас сказали, что вот война в Украине началась, и соответственно, они готовы помогать людям. Пропаганда здесь мощнейшая идет антирусская в официальных СМИ. Ни одна европейская страна не является самостоятельной. Испания в подчинении.
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