3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Мингорсуд рассматривает уголовное дело в отношении бывшей журналистки Луцкиной, она обвиняется в заговоре с целью захвата власти
Дело 2020. Минский городской суд рассматривает уголовное делов отношении бывшей журналистки. Ксения Луцкина обвиняется в заговоре с целью захвата власти. Судебные разбирательства начались накануне. По материалам дела, 38-летняя фигурантка в августе 2020 года вступила в состав самопровозглашенного Координационного совета, деятельность которого была направлена на расшатывание внутренней обстановки в стране. В нем она возглавила группу информационного обеспечения и противодействия госСМИ. Луцкина выступила с инициативой создать так называемое альтернативное телевидение, цель которого сокрытие и искажение реальных фактов, нарастание протестной активности и формирование у людей негативного мнения о деятельности госорганов.
Кроме того, экс-журналистка готовила и редактировала тексты публичных выступлений и публикаций от имени самопровозглашенного совета, чтобы наполнять его интернет-ресурсы. Во время расследования Луцкина свою вину признала, в содеянном раскаялась и активно сотрудничала со следствием. В своем допросе она пояснила, что прониклась преступными идеями деструктивно настроенных граждан и решила вступить в ряды так называемой оппозиции. Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы.