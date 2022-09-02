Мингорсуд рассматривает уголовное дело в отношении бывшей журналистки Луцкиной, она обвиняется в заговоре с целью захвата власти

Дело 2020. Минский городской суд рассматривает уголовное делов отношении бывшей журналистки. Ксения Луцкина обвиняется в заговоре с целью захвата власти. Судебные разбирательства начались накануне. По материалам дела, 38-летняя фигурантка в августе 2020 года вступила в состав самопровозглашенного Координационного совета, деятельность которого была направлена на расшатывание внутренней обстановки в стране. В нем она возглавила группу информационного обеспечения и противодействия госСМИ. Луцкина выступила с инициативой создать так называемое альтернативное телевидение, цель которого сокрытие и искажение реальных фактов, нарастание протестной активности и формирование у людей негативного мнения о деятельности госорганов.