ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Бывшего директора Дворца спорта признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса

Суд Московского района Минска признал бывшего директора Дворца спорта виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди них получение взяток и мошенничество. Напомним, Сергей Пранович был задержан 5 февраля 2018 года с поличным в своем служебном кабинете. Следствие установило: взятки мужчина брал на протяжении шести лет - всего 178 случаев на общую сумму примерно 78 000 рублей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все