Бывшего директора Дворца спорта признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса

Суд Московского района Минска признал бывшего директора Дворца спорта виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди них получение взяток и мошенничество. Напомним, Сергей Пранович был задержан 5 февраля 2018 года с поличным в своем служебном кабинете. Следствие установило: взятки мужчина брал на протяжении шести лет - всего 178 случаев на общую сумму примерно 78 000 рублей.