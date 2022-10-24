Бывшему пресс-секретарю мобильного оператора А1 вынесен приговор

С учетом представленных гособвинением доказательств приговором Мингорсуда обвиняемый осужден на 4 года общего режима. Приговор в законную силу не вступил и будет проверен в установленные сроки в апелляционном порядке.

Роман Безюк, старший прокурор отдела прокуратуры г. Минска