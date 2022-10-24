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Бывшему пресс-секретарю мобильного оператора А1 вынесен приговор

4 года за финансирование экстремистской деятельности. Суд белорусской столицы сегодня огласил приговор бывшему пресс-секретарю компании А1. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Николай Бределев был признан виновным в том, что предоставлял деньги для деятельности экстремистского формирования. После приговора фигуранту отменен арест, наложенный на имущество.

С учетом представленных гособвинением доказательств приговором Мингорсуда обвиняемый осужден на 4 года общего режима. Приговор в законную силу не вступил и будет проверен в установленные сроки в апелляционном порядке.
Роман Безюк, старший прокурор отдела прокуратуры г. Минска


У сторон есть 10 суток, чтобы обжаловать или опротестовать решение Фемиды.


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