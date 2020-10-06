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Бывших пограничников не бывает

Пограничники - не стесняются в выражениях и действиях, когда вопрос стоит о защите страны и ее территории. Вот так ветеран пограничных войск Владимир Лытин - "повстречал" "невероятных" на очередном марше и скромно, выдержано, в свойственной - для военного - манере, рассказал, за что и как надо любить Родину. Видео момента, появилось в телеграмм-канале соответствующей риторики.

В свою очередь, пограничное братство всегда отличалось своей сплочённостью и поддержкой. Пограничники нашли своего героя и организовали встречу.

Крепкое офицерское рукопожатие, памятные сувениры и пограничная форма. За гражданскую позицию поблагодарил ветерана лично - руководитель пограничного ведомства.

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