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Бывших пограничников не бывает
Пограничники - не стесняются в выражениях и действиях, когда вопрос стоит о защите страны и ее территории. Вот так ветеран пограничных войск Владимир Лытин - "повстречал" "невероятных" на очередном марше и скромно, выдержано, в свойственной - для военного - манере, рассказал, за что и как надо любить Родину. Видео момента, появилось в телеграмм-канале соответствующей риторики.
В свою очередь, пограничное братство всегда отличалось своей сплочённостью и поддержкой. Пограничники нашли своего героя и организовали встречу.
Крепкое офицерское рукопожатие, памятные сувениры и пограничная форма. За гражданскую позицию поблагодарил ветерана лично - руководитель пограничного ведомства.
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