Бывших пограничников не бывает

Пограничники - не стесняются в выражениях и действиях, когда вопрос стоит о защите страны и ее территории. Вот так ветеран пограничных войск Владимир Лытин - "повстречал" "невероятных" на очередном марше и скромно, выдержано, в свойственной - для военного - манере, рассказал, за что и как надо любить Родину. Видео момента, появилось в телеграмм-канале соответствующей риторики.