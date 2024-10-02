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Бывший глава ЦРУ выступил за удары вглубь России в разговоре с Вованом и Лексусом

Киеву нужно разрешить наносить удары вглубь России, заявил бывший глава ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с пранкерами.

Вован и Лексус поинтересовались его мнением относительно развития и возможного завершения украинского конфликта. Помпео, думая, что говорит с неким неназванным африканским политиком, заявил, что удары по российской территории необходимы.

Майк Помпео, бывший глава ЦРУ, экс-госсекретарь США:

"Если россияне будут чувствовать себя в безопасности в западной части России, в Москве и Санкт-Петербурге, этот конфликт будет продолжаться годами. Есть надежда, что русские придут к выводу, что они тоже хотят быть частью западной торговой системы. Это значит, что нужно вернуть их к европейской, а не азиатской модели. Если бы война прекратилась, мы бы начали возвращать Россию и убеждать, что с нами русские в лучшем положении, чем с Китаем".

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