Бывший глава ЦРУ выступил за удары вглубь России в разговоре с Вованом и Лексусом

"Если россияне будут чувствовать себя в безопасности в западной части России, в Москве и Санкт-Петербурге, этот конфликт будет продолжаться годами. Есть надежда, что русские придут к выводу, что они тоже хотят быть частью западной торговой системы. Это значит, что нужно вернуть их к европейской, а не азиатской модели. Если бы война прекратилась, мы бы начали возвращать Россию и убеждать, что с нами русские в лучшем положении, чем с Китаем".