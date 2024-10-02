3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Бывший глава ЦРУ выступил за удары вглубь России в разговоре с Вованом и Лексусом
Киеву нужно разрешить наносить удары вглубь России, заявил бывший глава ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с пранкерами.
Вован и Лексус поинтересовались его мнением относительно развития и возможного завершения украинского конфликта. Помпео, думая, что говорит с неким неназванным африканским политиком, заявил, что удары по российской территории необходимы.
Майк Помпео, бывший глава ЦРУ, экс-госсекретарь США:
"Если россияне будут чувствовать себя в безопасности в западной части России, в Москве и Санкт-Петербурге, этот конфликт будет продолжаться годами. Есть надежда, что русские придут к выводу, что они тоже хотят быть частью западной торговой системы. Это значит, что нужно вернуть их к европейской, а не азиатской модели. Если бы война прекратилась, мы бы начали возвращать Россию и убеждать, что с нами русские в лучшем положении, чем с Китаем".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей