Бывший командир добровольческого батальона и экс-депутат Рады С. Семенченко дал показания

Вот то, чем занимался Семенченко, это незаконная деятельность, это, по сути, террористическая деятельность, потому что создание самообороны, попытки их научить действовать на улицах, в толпе, совершать какие-то незаконные действия, тактика уличной войны и войны в городах и так далее, это называется не политическая, это террористическая деятельность. По сути, от Семенченко звучит фактическое признание: Киев на государственном уровне вел подготовку противоправных действий против нашей страны. Но тут же в суде - попытка обелить факты. По его словам, якобы подразумевались только мирные способы самообороны в борьбе с силовыми структурами (как это мы с вами видели в Пинске, Минске и других городах, когда в правоохранителей летят камни, арматура, коктейли Молотова). Верить ли рассказам Семенченко о подготовке "мирных протестующих", у которых якобы не должно было быть оружия, решит суд. Но даже в этом материале достаточно фактов, чтобы заподозрить лишь ширму, за которой стоят майданные радикалы, поддерживаемые западными кураторами.

Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина)