Бывший командир добровольческого батальона и экс-депутат Рады С. Семенченко дал показания
Давление, санкции и открытая поддержка насильственных форм смены власти, к сожалению, становятся нормой мировой политики, привычкой отдельных держав и их сателлитов. То, что Беларусь шатали не только изнутри - уже понятно. Сегодняшнее громкое признание в Украине - очередное тому доказательство. Находящийся под следствием в Киеве бывший командир добровольческого батальона и экс-депутат Рады Семен Семенченко дал показания о том, что участвовал в подготовке боевиков, которые должны были организовать госпереворот в Беларуси. Подробности резонансного дела прямо сейчас.
Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси
В том, что за попытками военного переворота в Беларуси стоят внешние игроки, не остается никаких сомнений. Чего только стоит поддержка на украинской территории преступной группировки Автуховича. По данным следствия, он нелегально перешел границу иввез в Беларусь целый арсенал оружия и взрывчатки из Украины. В этом ему помогли ветераны АТО.
По материалам уголовного дела, под ником Ivaplast Kiev абонента иракского мобильного оператора находится не кто иной как Семен Семенченко, именно о нем сегодня и пойдет речь. История запомнит его командиром добровольческого батальона "Донбасс", воевавшего на юго-востоке Украины в 2014 году. Донбасс запомнят по активным боевым действиям, наличию наемников. Находящийся сейчас под следствием экс-главарь карательного батальона сделал скандальное признание. Он заявил, что с "побратимами" собирался готовить боевиков для белорусской оппозиции. При этом данная деятельность велась по согласованию и с одобрения украинской разведки.
Боевики для белорусской оппозиции
Деятельность Семенченко и его пособников не ограничивалась только размещением наших беглых.
Украинского "патриота"-авантюриста, который долгое время выдавал себя за героя и продержался во властных кабинетах 7 лет, в Украине знают хорошо. На данный момент экс-командир добровольческого батальона Семенченко находится под стражей. Его обвиняют в создании незаконного военного формирования, нацеленного на преступления, в том числе против основ национальной безопасности.
Вот то, чем занимался Семенченко, это незаконная деятельность, это, по сути, террористическая деятельность, потому что создание самообороны, попытки их научить действовать на улицах, в толпе, совершать какие-то незаконные действия, тактика уличной войны и войны в городах и так далее, это называется не политическая, это террористическая деятельность. По сути, от Семенченко звучит фактическое признание: Киев на государственном уровне вел подготовку противоправных действий против нашей страны. Но тут же в суде - попытка обелить факты. По его словам, якобы подразумевались только мирные способы самообороны в борьбе с силовыми структурами (как это мы с вами видели в Пинске, Минске и других городах, когда в правоохранителей летят камни, арматура, коктейли Молотова). Верить ли рассказам Семенченко о подготовке "мирных протестующих", у которых якобы не должно было быть оружия, решит суд. Но даже в этом материале достаточно фактов, чтобы заподозрить лишь ширму, за которой стоят майданные радикалы, поддерживаемые западными кураторами.