Бывший малолетний узник концлагеря рассказал учащимся школы № 59 г. Минска, почему важно сохранять историческую правду

"Вспомнить все. Помнить каждого" - в Год исторической памяти на предприятиях и в учебных заведениях проходят диалоговые площадки.

В столичной школе № 59 обсудили тему геноцида и того, что выпало на долю белорусов в годы Великой Отечественной. На встречу пригласили бывшего малолетнего узника концлагеря, который поделился воспоминаниями и мыслями, насколько важно ценить мирное время и сохранять историческую правду.