Бывший моряк Николай Куцаков воссоздал разрушенную церковь и стал в ней священником

Сберечь память предков и продолжить их дело по сохранению родины. Причем как большой, так и малой. История сродни чуду произошла в Чечерском районе Гомельской области. Бывший моряк, капитан первого ранга, огни большой Москвы променял на тихую гавань в родном белорусском селе, воссоздал там некогда разрушенную церковь и стал в ней священником. С открытием храма деревню со статусом "вымирающая" внесли в программу по возрождению белорусских деревень. Благодаря одному человеку маленькое село обрело не только веру, но и надежду на новую жизнь.

Там побывала моя коллега Анна Ковалева. Более полувека тишины - и здесь снова звучит церковный звон.



Агрогородок Полесье долгие годы жил без храма

Пока однажды на малую родину сюда не вернулся бывший моряк, чтобы воскресить некогда разрушенную церковь. Плечом к плечу - две жизни. Мирская военная и духовная. В прошлом он - капитан первого ранга. Ныне - священник. За годы службы Николая Куцакова помотало по всему Советскому Союзу. Но где бы ни был, всегда мечтал вернуться на родину отцов и дедов. С выходом в отставку причалил к берегам малой родины и в 66 начал строить в родном селе храм.





Прежний храм был построен в 1843-м

С началом гонений его закрыли. В войну там держали пленных. Потом из него сделали зерносклад и, в конце концов, просто снесли. Новый храм строился 4 года. Многое здесь своими руками сделал отец Николай. Притом, что опыта в строительстве у него не было. 22 мая 2011-го церковь освятили в день Николая Чудотворца - покровителя моряков, имя которого сегодня носит и храм. Как и тот, что был здесь столетие назад. К тому времени Николай понял: храм без батюшки - что корабль без капитана. Твердо решил стать священником, получил благословение и стал постигать святое дело. Попутно пытался отыскать хоть что-то от старой церкви.







Одна из реликвий - напрестольный крест