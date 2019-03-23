Бывший моряк Николай Куцаков воссоздал разрушенную церковь и стал в ней священником
Сберечь память предков и продолжить их дело по сохранению родины. Причем как большой, так и малой. История сродни чуду произошла в Чечерском районе Гомельской области. Бывший моряк, капитан первого ранга, огни большой Москвы променял на тихую гавань в родном белорусском селе, воссоздал там некогда разрушенную церковь и стал в ней священником. С открытием храма деревню со статусом "вымирающая" внесли в программу по возрождению белорусских деревень. Благодаря одному человеку маленькое село обрело не только веру, но и надежду на новую жизнь.
Там побывала моя коллега Анна Ковалева. Более полувека тишины - и здесь снова звучит церковный звон.
Агрогородок Полесье долгие годы жил без храма
Пока однажды на малую родину сюда не вернулся бывший моряк, чтобы воскресить некогда разрушенную церковь. Плечом к плечу - две жизни. Мирская военная и духовная. В прошлом он - капитан первого ранга. Ныне - священник. За годы службы Николая Куцакова помотало по всему Советскому Союзу. Но где бы ни был, всегда мечтал вернуться на родину отцов и дедов. С выходом в отставку причалил к берегам малой родины и в 66 начал строить в родном селе храм.
Прежний храм был построен в 1843-м
С началом гонений его закрыли. В войну там держали пленных. Потом из него сделали зерносклад и, в конце концов, просто снесли. Новый храм строился 4 года. Многое здесь своими руками сделал отец Николай. Притом, что опыта в строительстве у него не было. 22 мая 2011-го церковь освятили в день Николая Чудотворца - покровителя моряков, имя которого сегодня носит и храм. Как и тот, что был здесь столетие назад. К тому времени Николай понял: храм без батюшки - что корабль без капитана. Твердо решил стать священником, получил благословение и стал постигать святое дело. Попутно пытался отыскать хоть что-то от старой церкви.
Одна из реликвий - напрестольный крест
Долгие годы он считался утерянным. И только в 21 веке стало известно: от сожжения с остальными святынями его спасла местная жительница. Крест передавался в ее семье через поколения. Уже в новый храм он вернулся в тот день, когда был заложен последний кирпич.Сегодня здесь не только найденные иконы, обрамления храма, но и воссозданные традиции песнопения. Поднять людей на большое дело и сделать так много батюшке Николаю удалось, говорит, с помощью молитвы православных предков. Имя одного из них выбито на монументе в 10 метрах от храма. Это отец Николая Куцакова, который погиб, освобождая Гомель. Сегодня его память, духовные традиции семьи и верность родине продолжает уже сын.