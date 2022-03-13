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Бывший офицер разведки морской пехоты США: Мы обучали нацистов
"Мы обучали нацистов!" - такое откровенное заявление сделал бывший офицер разведки морской пехоты США. Скотт Риттер указал на американский след в обучении нацбатов в Украине.
Скотт Риттер, экс-офицер разведки морской пехоты США:
Что произошло? Так это то, что Соединенные Штаты и Европейский союз мобилизовали яростную националистическую группу на Западной Украине, в ней как раз эти неонацисты, банда бандеровского движения, которое является пронацистским националистическим движением. Эти люди пришли и захватили Майдан, насильственно свергли легитимного президента Украины. Теперь эти люди должны быть расформированы, арестованы. Вместо этого военные ассимилировали их, а затем продвинули офицеров по служебной лестнице, так что неонацисты были везде. И самый большой конфуз, что это британские, американские, канадские войска едут на тренировки в Украину, используя военную тактику НАТО и технику НАТО. На фотографиях видно, что тренируют батальон "Азов", потому что это были первые подразделения украинских военных, выдвинутые на учения. Мы обучали нацистов!
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