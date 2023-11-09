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Бывший предприниматель Юрий Ольховик хотел заработать деньги, а заработал уголовную статью
Пока государство делает все возможное, чтобы санкции не навредили простым белорусам, а для предприятий стали даже новыми возможностями, отдельные коммерсанты пытаются на санкциях строить бизнес.
Фигурант уголовного дела, бывший предприниматель Юрий Ольховик, о котором идет речь в фильме АТН "
Чисто грязный бизнес", написал более десятка жалоб европейскому поставщику. Просил, чтобы его конкуренту не отгружали товар. Что из этого вышло?
Для тех, кто предает интересы белорусов в целях личного обогащения, наносит вред предприятиям и всем, кто там трудится, есть предельно точные трактовки в Уголовном кодексе. К примеру, ч.3 ст.361-й.
Призывы к санкциям, иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и интернета и далее по тексту, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 12 лет.
Много свободного времени подумать над жизнью. Я понимаю, что я потерял связь с родными, упустил время, которое я мог пожить на свободе. Вторая чаша, где находятся родные и семья, перевешивает деньги. Я хочу попросить прощения у государства, общества. Я понимаю, что недополучение оборудования тянет за собой целую цепь тех негативных событий, которые могли даже повлиять на простого рабочего. Мне стало стыдно за свои действия. Я решил рассказать об этом на всю страну. Хочу, чтобы это послужило уроком. Бизнес должен быть честным.