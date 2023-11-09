Бывший предприниматель Юрий Ольховик хотел заработать деньги, а заработал уголовную статью

Много свободного времени подумать над жизнью. Я понимаю, что я потерял связь с родными, упустил время, которое я мог пожить на свободе. Вторая чаша, где находятся родные и семья, перевешивает деньги. Я хочу попросить прощения у государства, общества. Я понимаю, что недополучение оборудования тянет за собой целую цепь тех негативных событий, которые могли даже повлиять на простого рабочего. Мне стало стыдно за свои действия. Я решил рассказать об этом на всю страну. Хочу, чтобы это послужило уроком. Бизнес должен быть честным.

Юрий Ольховик, обвиняемый по ч.3 ст.361 УК Республики Беларусь