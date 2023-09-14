Бывший председатель Хотимского райисполкома осужден на 6 лет колонии за преступления против интересов службы

Бывшего председателя Хотимского райисполкома судили за превышение власти и покушение на получение взятки, пишет БЕЛТА со ссылкой на службуинформации прокуратуры Могилевской области.

Обвиняемый за несколько лет службы совершил ряд преступлений. По его указанию был заключен договор на приобретение кормов для крупного рогатого скота по завышенным ценам без процедуры закупки. За благоприятное решение этого вопроса бывший руководитель требовал от предпринимателя вознаграждение в виде 5 % от суммы сделки. В результате предприятию АПК причинен материальный ущерб в особо крупном размере. На судебном заседании обвиняемый признал себя виновным в превышении власти, однако отрицал факт покушения на получение взятки.

Суд Костюковичского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.14, ч.3 ст.430, ч.3 ст.426 Уголовного кодекса ему назначено 6 лет исправительной колонии усиленного режима со штрафом в размере 300 базовых величин (Br11,1 тыс.) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.