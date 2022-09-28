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Бывшую сотрудницу БТ Ксению Луцкину приговорили к 8 годам лишения свободы
Бывшую сотрудницу Белтелерадиокомпании Ксению Луцкину приговорили к восьми годам лишения свободы, пишет БелТА.
Слушание по делу Ксении Луцкиной началось в Минском городском суде 1 сентября. Ее обвиняют в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.
17 августа 2020 года Ксения Луцкина вошла в так называемый координационный совет, где возглавила группу информационного обеспечения и противодействия государственным СМИ. По данным следствия, бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании пыталась создать альтернативное телевидение для трансляции информации протестной направленности. Данный ресурс планировалось использовать для искажения реальных фактов, увеличения протестной активности и формирования у людей негативного отношения к органам власти.
Сегодня суд вынес решение признать Ксению Луцкину виновной в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем и на основании ч.1 ст.357 Уголовного кодекса назначил наказание в виде свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Мера пресечения для Ксении Луцкиной до дня вступления приговора в законную силу была оставлена прежней - заключение под стражу.
Срок отбывания будет исчисляться со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п.2 ч.1 ст.75 УК суд положил зачесть экс-сотруднице Белтелерадиокомпании в срок наказания в виде лишения свободы срок содержания под стражей с 23 декабря 2020 до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей - полтора дня лишения свободы.
Приговор может быть обжалован и опротестован в Верховном суде через Минский городской суд в течение десяти суток со дня его оглашения.
Фото:pixabay.com
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