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БЖД c 21 июня открывает регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск

БЖД c 21 июня открывает регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск

Составы будут делать остановки на станциях Жлобин, Бобруйск, Осиповичи-1 и Пуховичи.

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