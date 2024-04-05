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БЖД на майские праздники назначила почти 100 дополнительных поездов

БЖД на майские праздники назначила почти 100 дополнительных поездов

Белорусская железная дорога на майские праздники назначила 96 дополнительных поездов, которые будут курсировать в межрегиональном и международном сообщениях с 26 апреля по 15 мая 2024 года, сообщили в пресс-центре БЖД.

В международном сообщении Белорусской железной дорогой во взаимодействии с ОАО "РЖД" дополнительно назначено 16 поездов по маршрутам: Минск/Гродно - Москва, Брест/Гродно - Москва, Полоцк - Москва, Минск - Санкт-Петербург.

По территории Беларусив этот период будут курсировать 80 дополнительных поездов. Данные поезда традиционно будут доставлять пассажиров по наиболее востребованным направлениям: из столицы Беларуси во все областные центры, а также в сообщениях Минск - Пинск, Гомель - Брест, Гродно - Орша - Витебск, Гродно - Орша - Кричев, Коммунары - Орша - Гродно.

С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрено на Радуницу - 14 мая 2024 года.

Продажа билетов уже открыта. В настоящее время на период майских праздников на поезда с нумерованными местами реализовано уже более 100 тыс. проездных документов.

Работа по назначению дополнительных поездов в международном и межрегиональном сообщениях продолжается. При повышенном спросе на поездки возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов можно получить на официальном сайте БЖД, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 Контакт-центра.

Фото: rw.by

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