БЖД на майские праздники назначила почти 100 дополнительных поездов

Белорусская железная дорога на майские праздники назначила 96 дополнительных поездов, которые будут курсировать в межрегиональном и международном сообщениях с 26 апреля по 15 мая 2024 года, сообщили в пресс-центре БЖД.

В международном сообщении Белорусской железной дорогой во взаимодействии с ОАО "РЖД" дополнительно назначено 16 поездов по маршрутам: Минск/Гродно - Москва, Брест/Гродно - Москва, Полоцк - Москва, Минск - Санкт-Петербург.

По территории Беларусив этот период будут курсировать 80 дополнительных поездов. Данные поезда традиционно будут доставлять пассажиров по наиболее востребованным направлениям: из столицы Беларуси во все областные центры, а также в сообщениях Минск - Пинск, Гомель - Брест, Гродно - Орша - Витебск, Гродно - Орша - Кричев, Коммунары - Орша - Гродно.

С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрено на Радуницу - 14 мая 2024 года.

Продажа билетов уже открыта. В настоящее время на период майских праздников на поезда с нумерованными местами реализовано уже более 100 тыс. проездных документов.

Работа по назначению дополнительных поездов в международном и межрегиональном сообщениях продолжается. При повышенном спросе на поездки возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов можно получить на официальном сайте БЖД, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 Контакт-центра.