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БЖД назначила 88 дополнительных поездов на новогодние праздники

БЖД назначила 88 дополнительных поездов на новогодние праздники

С 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает периодичность курсирования составов в межрегиональном сообщении. Поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Пинск, Минск - Калинковичи - Гомель, Мозырь - Минск.

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