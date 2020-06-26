БЖД назначила дополнительный поезд Минск - Витебск - Минск на время "Славянского базара"

БЖД назначила дополнительный поезд №644/643 Минск - Витебск - Минск на время "Славянского базара". Расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения фестиваля. Он будет курсировать ежедневно из Минска с 16 по 19 июля, а из Витебска - с 17 по 20 июля. Время отправления состава со станции Минск-Пассажирский - 12:28, а прибытие в Витебск - в 16:08. После концерта гости "Славянского базара" на этом же поезде смогут вернуться в Минск. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01:12 и прибывать в столицу Беларуси утром в 05:42.



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