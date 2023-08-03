БЖД назвала самые популярные международные поезда в Беларуси

Белорусская железная дорога в сообщении с Россией за 7 месяцев перевезла свыше 1,5 млн пассажиров. Это на 6,2 % больше, чем зааналогичный период 2022 года.

Самыми популярными направлениями по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург. На их долю приходится почти 87 % прямого международного сообщения, или более 1 млн пассажиров.