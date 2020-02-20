БЖД планирует до 2025 года купить 10 поездов Stadler

"Планы дальнейшего развития локомотивного хозяйства предусматривают приобретение в 2021-2025 годах десяти единиц электропоездов межрегиональных линий пятивагонной составности производства ЗАО "Штадлер Минск". Также планируется закупка электровозов серии БКГ в количестве 15 единиц с возможностью ведения пассажирских поездов", - сообщили в пресс-центре БЖД.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.

