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БЖД планирует до 2025 года купить 10 поездов Stadler

БЖД планирует до 2025 года купить 10 поездов Stadler

"Планы дальнейшего развития локомотивного хозяйства предусматривают приобретение в 2021-2025 годах десяти единиц электропоездов межрегиональных линий пятивагонной составности производства ЗАО "Штадлер Минск". Также планируется закупка электровозов серии БКГ в количестве 15 единиц с возможностью ведения пассажирских поездов", - сообщили в пресс-центре БЖД.

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