БЖД пустила дополнительные поезда на время зимних праздников

26 дополнительных поездов на Белорусской железной дороге позволят белорусам провести новогодние и рождественские праздники там, где планировали, сообщает БелТА.

С 28 декабря 2022 года по 9 января 2023 года БЖД назначила 12 дополнительных поездов в сообщении с Россией и 14 дополнительных поездов, которые будут курсировать внутри страны. В праздничные и предпраздничные дни дополнительные поезда в сообщении с Россией будут следовать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам Минск - Москва, Брест - Москва и Минск - Санкт-Петербург.

Так, поезда № 250/249 Минск - Санкт-Петербург будут отправляться из Минска 28 декабря 2022 года, 5 и 7 января 2023 года, в обратном направлении из Санкт-Петербурга в Минск - 29 декабря 2022 года, 6 и 8 января 2023 года. Поезда № 236/231 Брест - Москва отправятся из Бреста 6 и 8 января 2023 года, а из Москвы в Брест - 7 и 9 января 2023 года. Поезда № 232/231 Минск - Москва будут отправляться из Минска 7 января 2023 года, из Москвы - 8 января 2023 года.

Во внутриреспубликанском сообщении дополнительные поезда назначены по направлениям Минск - Брест - Минск, Минск - Гомель - Минск и Минск - Витебск - Минск. Они будут курсировать в пиковые дни перевозок - 30 декабря 2022 года и 2 января 2023 года. Работа по назначению дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях продолжается.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", а также по телефону 105.