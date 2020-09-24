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БЖД с 27 сентября запустит новый поезд по маршруту Гомель - Витебск

Белорусская железная дорога с 27 сентября по 26 октября запустит новый поезд, который свяжет три областных центра - Гомель, Могилев и Витебск. Состав будет отправляться из Гомеля по воскресеньям. В обратном направлении - из Витебска - в понедельник.Стоимость проезда в плацкартном вагоне от Гомеля до Витебска составит почти 11 рублей, а в купейном - чуть более 15 рублей.

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