БЖД с 27 сентября запустит новый поезд по маршруту Гомель - Витебск

Белорусская железная дорога с 27 сентября по 26 октября запустит новый поезд, который свяжет три областных центра - Гомель, Могилев и Витебск. Состав будет отправляться из Гомеля по воскресеньям. В обратном направлении - из Витебска - в понедельник.Стоимость проезда в плацкартном вагоне от Гомеля до Витебска составит почти 11 рублей, а в купейном - чуть более 15 рублей.



