БЖД сообщает о задержке поездов в Минске из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий на Минском железнодорожном узле наблюдаются отклонения от графика движения пассажирских поездов. Об этом информирует официальный Telegram-канал Белорусской железной дороги, пишет БЕЛТА.

Ориентировочное время задержки поездов варьируется от 5 минут до одного часа.