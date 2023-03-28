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БЖД сообщает о задержке поездов в Минске из-за непогоды
Из-за неблагоприятных погодных условий на Минском железнодорожном узле наблюдаются отклонения от графика движения пассажирских поездов. Об этом информирует официальный Telegram-канал Белорусской железной дороги, пишет БЕЛТА.
Ориентировочное время задержки поездов варьируется от 5 минут до одного часа.
Подробную информацию о расписании поездов можно получить в контакт-центре БЖД по телефонному номеру 105.
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