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БЖД сообщает о задержке поездов в Минске из-за непогоды

БЖД сообщает о задержке поездов в Минске из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий на Минском железнодорожном узле наблюдаются отклонения от графика движения пассажирских поездов. Об этом информирует официальный Telegram-канал Белорусской железной дороги, пишет БЕЛТА.

Ориентировочное время задержки поездов варьируется от 5 минут до одного часа.

Подробную информацию о расписании поездов можно получить в контакт-центре БЖД по телефонному номеру 105.

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