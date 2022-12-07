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БЖД тестирует возможность оплаты билетов по QR-коду в терминалах самообслуживания

БЖД тестирует возможность оплаты билетов по QR-коду в терминалах самообслуживания

БЖД тестирует возможность оплаты билетов по QR-коду в терминалах самообслуживания. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-центрБелорусской железной дороги.

Белорусская железная дорога открыла в режиме опытной эксплуатации новую возможность оплаты билетов на поезда с ненумерованными местами в терминалах самообслуживания на станции Минск-Пассажирский и остановочном пункте Институт Культуры. Сейчас в этих терминалах доступен расчет не только наличными и банковскими платежными картами, но и с помощью мобильного приложения "Оплати". Чтобы произвести оплату через новый сервис, пассажиру необходимо отсканировать QR-код, который выводится на экран терминала самообслуживания после выбора вида оплаты.

В БЖД отметили, что по результатам опытной эксплуатации будет принято решение о дальнейшем тиражировании этого способа оплаты на терминалы самообслуживания других пунктов продаж Белорусской железной дороги.

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