БЖД временно изменит график движения отдельных поездов на участке Могилев - Осиповичи

Белорусская железная дорога временно изменит график движения отдельных поездов на участке Могилев - Осиповичи, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-центре БЖД.

В связи с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного моста на перегоне Друть - Вендриж на участке Могилев - Осиповичи 26, 27 июня, 31 июля и 1, 14, 15, 21, 22 августа отменяются из обращения: поезда № 742/741 Минск - Могилев отправлением из Минска в 6:55, из Могилева - в 15:33, поезда №879/880 Могилев - Солигорск отправлением из Могилева в 6:16, из Солигорска - в 17:20.

Кроме того, поезд № 744 Минск - Могилев 26 июня 2024 года будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 15:59, а 27 июня, 31 июля, 1, 14, 15, 21, 22 августа 2024 года - в 16:52 и прибывать на станцию Могилев-1 в 20:13.

27 июня, 1, 15, 22 августа поезд № 745 Могилев - Минск отправится со станции Могилев-1 в 7:20 и прибудет на станцию Минск-Пассажирский в 10:42.

Данные поезда будут следовать измененным маршрутом через станцию Орша-Центральная (без высадки и посадки пассажиров на промежуточных станциях). Производство указанных ремонтных работ также повлечет изменение расписания и маршрутов отдельных поездов региональных линий экономкласса на участке Осиповичи - Могилев.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на официальном интернет-сайте

, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.