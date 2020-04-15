БЖД вводит новую схему рассадки в вагонах с 15 по 29 апреля

В купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных - не более трех в одном отсеке. В сидячих вагонах в двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном - один пассажир у окна, а другой через место у прохода.



"Рассадка по новой схеме - временная мера. Она позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения, рекомендованную Министерством здравоохранения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией", - сказали в пресс-центре БЖД.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

