3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
БЖД вводит новую схему рассадки в вагонах с 15 по 29 апреля
В купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных - не более трех в одном отсеке. В сидячих вагонах в двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном - один пассажир у окна, а другой через место у прохода.
"Рассадка по новой схеме - временная мера. Она позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения, рекомендованную Министерством здравоохранения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией", - сказали в пресс-центре БЖД.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси внесены поправки в госпрограмму по обустройству военных городков на 2021-2025 годы
С 16 декабря у "Белавиа" появится новый регулярный рейс "Минск - Урумчи"
На базе БГУ проходит Неделя студенческой молодежи Союзного государства
Грузия идет по украинскому пути? В Тбилиси развернулись палаточные лагеря
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера