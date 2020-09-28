БЖД за январь-август увеличила грузоперевозки в Китай почти на 25 %

Белорусская железная дорога за январь-август увеличила грузоперевозки в Китай почти на четверть. Номенклатура грузов - удобрения, химикаты, машины и оборудование, метизы, лесные грузы, бумага, а также товары народного потребления. Развитие экспортных перевозок и продвижение нашей продукции на внешние рынки сбыта - важнейшее стратегическое направление для Белорусской железной дороги. Уже реализованы проекты по отправке полносоставными контейнерными поездами целлюлозы, сахара, наращиванию объемов экспорта пиломатериалов, продолжается развиваться экспорт мясо-молочной продукции.



