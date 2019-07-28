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C 1 августа в Беларуси вырастут пенсии

В Беларуси вырастут пенсии. И этот шаг связан с ростом доходов работающих. Прибавка выплат по возрасту - более чем на 6,5 %. На руки получат в среднем около четырехсот тридцати двух рублей.

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