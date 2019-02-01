C 1 февраля пересмотрены минимальные трудовые и социальные пенсии

Вместе с бюджетом прожиточного минимума с 1 февраля пересмотрены минимальные трудовые и социальные пенсии. Они также меняются раз в квартал. И растут пропорционально увеличению БПМ. Кроме того, увеличены надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше. В Минтруда уточняют: речь не идет о повышении в целом трудовых пенсий по возрасту. Лишь о тех, кто получает минимальные пенсионные выплаты.

