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C 1 февраля пересмотрены минимальные трудовые и социальные пенсии

Вместе с бюджетом прожиточного минимума с 1 февраля пересмотрены минимальные трудовые и социальные пенсии. Они также меняются раз в квартал. И растут пропорционально увеличению БПМ. Кроме того, увеличены надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше. В Минтруда уточняют: речь не идет о повышении в целом трудовых пенсий по возрасту. Лишь о тех, кто получает минимальные пенсионные выплаты.


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С 1 февраля также вырастают размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп. Они будут действовать до конца апреля. Какие еще изменения ожидают белорусов, читайте здесь.

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