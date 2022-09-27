C 1 октября в Беларуси откроется сезон загонной охоты на копытных

Сезон загонной охоты на копытных откроется в Беларуси 1 октября, сообщили БелТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Сезон продлится до 31 декабря. "Открытие загонной охоты на копытных совпадает с началом осенне-зимнего сезона охоты на пушных охотничьих животных (с первой субботы октября), который традиционно начинается с открытия охоты на зайца-русака и зайца-беляка с дипломированными гончими собаками. С 5 ноября перечень разрешенных к добыче пушных охотничьих животных дополнится белкой, куницами - лесной и каменной, норкой американской, ондатрой и лесным хорем. Продлится осенне-зимний сезон охоты на пушных охотничьих животных по 29 января 2023 года", - добавили в Госинспекции.



В течение этих сезонов разрешается добыча волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой и сороки (при любом законном нахождении охотника в охотничьих угодьях в целях охоты).



Наиболее популярные животные загонной охоты на копытных - лось, благородный олень, косуля и кабан. В соответствии с правилами охоты загонная охота разрешена в светлое время суток. При этом допускается добыча копытных охотничьих животных любого пола и возраста с учетом установленных для охотничьих хозяйств норм их изъятия, в том числе по полу, возрасту и качеству (трофейные, нетрофейные).



Для добычи лося, благородного оленя, лани, взрослого кабана старше двух лет разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. Дж, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты. Для добычи пятнистого оленя, косули, муфлона и молодняка кабана (в возрасте до двух лет) разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. Дж, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты. Породы охотничьих собак, используемых на загонных охотах, определяются по решению пользователя охотничьих угодий.



Запрещается проводить охоту в условиях плохой видимости, выходить на середину стрелковой линии, в том числе просеки или дороги, либо на ее сторону, противоположную расположению стрелков (номеров), меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с номера до окончания загона, кроме случаев, когда охотник должен оказать незамедлительную помощь попавшему в беду. Помимо этого, запрещено применять самозарядное оружие с емкостью магазина более чем на 10 патронов, а также патроны к нарезному оружию с оболочечной пулей и к гладкоствольному оружию с круглой пулей, а также осуществлять стрельбу по охотничьему животному вдоль стрелковой линии, за пределами своего сектора после сигнала об окончании загона.

