C 22 по 25 июня будет ограничено движение на некоторых участках дорог

В рамках ІІ Европейских игр пройдут соревнования, которые могут внести некоторые изменения в движение транспорта столицы. Так, с 22 по 25 июня в связи с проведением велогонок будет ограничено движение на некоторых участках дорог. В эти выходные состоятся групповые соревнования у женщин и мужчин - 120 и 180 километров соответственно. Стартуют участники в самом центре столицы - на Октябрьской площади. Маршрут велогонки пройдет через улицы Энгельса, Купалы, Киселева, Фрунзе, Тростенецкую и Пулихова. Это необходимо учитывать автомобилистам и тем, кто будет передвигаться по городу на общественном транспорте.