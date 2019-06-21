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C 22 по 25 июня будет ограничено движение на некоторых участках дорог
В рамках ІІ Европейских игр пройдут соревнования, которые могут внести некоторые изменения в движение транспорта столицы. Так, с 22 по 25 июня в связи с проведением велогонок будет ограничено движение на некоторых участках дорог. В эти выходные состоятся групповые соревнования у женщин и мужчин - 120 и 180 километров соответственно. Стартуют участники в самом центре столицы - на Октябрьской площади. Маршрут велогонки пройдет через улицы Энгельса, Купалы, Киселева, Фрунзе, Тростенецкую и Пулихова. Это необходимо учитывать автомобилистам и тем, кто будет передвигаться по городу на общественном транспорте.
24 июня - тренировка индивидуальной гонки с 7:30 до 13:30. А 25 июня - финальные заезды с 7 утра и до 5 вечера
Старт и финиш - также на Октябрьской площади. Маршрут пройдет по улицам Интернациональной, Купалы, Сторожевской, Богдановича, Немиге, Романовская Слобода и Тимирязева. Движение по маршруту велогонки будет перекрыто. Будет ограничен выезд автомобилей из прилегающих дворов.
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