C августа в Беларуси вырастут пенсии

Соответствующее решение принято Президентом. Очередной шаг по поддержке тех, кто вышел на заслуженный отдых, связан с ростом доходов работающих. Прибавка выплат по возрасту на более чем 6 с половиной процентов. На руки получат в среднем около 432 рублей. Деньги на этот перерасчет выделяются из внебюджетного фонда соцзащиты - около 70 миллионов рублей. Поэтапное повышение пенсий по возрасту позволит по году выйти на запланированное соотношение ее со средней зарплатой по стране в 40 процентов.



