C. Маховиков: Результат любых столкновений всегда плачевный

Сегодня конфликты создаются в интернет-пространстве, проконтролировать которое сложно. И результат любых столкновений - всегда плачевный. Это важно понимать. А молодежь вовремя ориентировать, где обман, а где правдивая информация, и мотивировать на знание.



Ведь учить языки сложнее, чем просто получить дозу бескультурья. Таким мнением поделился заслуженный артист России Сергей Маховиков.

