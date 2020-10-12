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C. Маховиков: Результат любых столкновений всегда плачевный

Сегодня конфликты создаются в интернет-пространстве, проконтролировать которое сложно. И результат любых столкновений - всегда плачевный. Это важно понимать. А молодежь вовремя ориентировать, где обман, а где правдивая информация, и мотивировать на знание.

Ведь учить языки сложнее, чем просто получить дозу бескультурья. Таким мнением поделился заслуженный артист России Сергей Маховиков.

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