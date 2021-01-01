C обращением к народу нашей страны выступил президент Александр Лукашенко

В последние моменты 2020-го - время задуматься, кто мы, что будет с нами, нашими детьми, куда мы идем и чего хотим. Эти 12 месяцев объединили человечество заботой о здоровье. В условиях пандемии Беларусь выстояла, наработала бесценный опыт и готова двигаться дальше по всем направлениям. Наша страна стала ядерной державой, шагнула в космос, освоила производство легковых автомобилей и электромобилей, создала биотехнологическую компанию и ракетное производство, развила IT и, главное, сохранила продовольственную безопасность, а еще безопасность лично каждого человека. Люди в погонах, учителя, ученые, рабочие - все вместе делали нашу страну лучше.



Сотни лет белорусов испытывают на прочность. Но мы продолжаем строить свое будущее, не теряя связи с родной землей. Трилогия малой родины завершилась и дала возможность понять, что только в родной земле - источник наших сил. Они помогают нам идти к своим целям и гордиться достижениями.

