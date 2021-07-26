C. Терентьев: Прямому авиарейсу Минск - Каир быть

Прямому авиарейсу Минск - Каир быть! Сейчас стороны решают технические вопросы. Это в интервью "Главному эфиру" рассказал наш посол в Египте Сергей Терентьев. Кроме того, белорусам, которые путешествуют регулярными, а не чартерными рейсами,больше не придется ехать в Москву для получения египетской визы. Теперь ее можно будет поставить в аэропорту по прибытии.

