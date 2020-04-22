Cегодня Международный день Земли

Ежегодно по всему миру этому празднику посвящают десятки экологических проектов и акций по наведению порядка. Особое внимание благоустройству уделяют и в Беларуси. Более 100 тысяч деревьев высадят этой весной. Обустраивают сейчас и места отдыха, памятники и мемориалы. Работать эффективно помогает обратная связь. Инициативы местных жителей в разных уголках страны принимают профильные ведомства. Благоустройство родников, дополнительное озеленение территорий - только часть полезных идей.Экоинициативы реализуют в разных городах. Например, помочь в озеленении Минска местные жители могут благодаря проекту "Зеленый двор вместе".

