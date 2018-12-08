Cегодня по традиции белорусы смогут обратиться на прямые телефонные линии

До полудня на связь будут выходить заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Советов депутатов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Николай Рогащук, в столичной мэрии - заместитель председателя Виктор Лаптев.