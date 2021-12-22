Чаплыга о военнослужащем Чечко: Режим Дуды занимается дискредитацией человека, который рассказал правду о ситуации в Польше

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Алкоголик, наркоман, преступник. Это еще самые мягкие эпитеты, что используют польские медиа и чиновники в адрес 25-летнего военнослужащего Эмиля Чечко. Известный украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что таким образом официальная Варшава пытается перебить тот информационный бум, который всколыхнули откровения этого человека. По мнению эксперта, такое поведение совсем не достойно демократического государства, которым пытается казаться Польша. Лучшим решением этой проблемы было бы официальное и публичное расследование ситуации в польском приграничье.
Сегодня правящая элита Польши по отношению к этому солдату стремится дискредитировать источник информации, соответственно, его представляют безвольным, алкоголиком и так далее. Простите, а как же он служил тогда в армии, при всех проверках, которые нужно пройти? Или до того он не был таким? То есть, либо совсем плохо у вас с дисциплиной в армии, либо в таком случае вы занимаетесь дискредитацией человека, который сказал правду о происходящих преступлениях. Правильная реакция была бы: проведение расследования, публичного расследования в интересах общества. Не в интересах Беларуси, Украины или Брюсселя, а в интересах самого польского общества провести открытое публичное расследование того, происходили ли подобные факты. Кто виноват в том, что это происходит? Как закрытость чрезвычайного положения способствует тому, чтобы подобные вещи имели место быть? Почему такая психологическая ситуация сложилась в военной организации и многое другое.