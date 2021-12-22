Чаплыга о военнослужащем Чечко: Режим Дуды занимается дискредитацией человека, который рассказал правду о ситуации в Польше

Сегодня правящая элита Польши по отношению к этому солдату стремится дискредитировать источник информации, соответственно, его представляют безвольным, алкоголиком и так далее. Простите, а как же он служил тогда в армии, при всех проверках, которые нужно пройти? Или до того он не был таким? То есть, либо совсем плохо у вас с дисциплиной в армии, либо в таком случае вы занимаетесь дискредитацией человека, который сказал правду о происходящих преступлениях. Правильная реакция была бы: проведение расследования, публичного расследования в интересах общества. Не в интересах Беларуси, Украины или Брюсселя, а в интересах самого польского общества провести открытое публичное расследование того, происходили ли подобные факты. Кто виноват в том, что это происходит? Как закрытость чрезвычайного положения способствует тому, чтобы подобные вещи имели место быть? Почему такая психологическая ситуация сложилась в военной организации и многое другое.

Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина)