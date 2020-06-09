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Чартеры в Турцию из Беларуси начнут летать с 1 июля

Чартеры в Турцию из Беларуси начнут летать с 1 июля

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на туркомпании, которые являются консолидаторами чартерных рейсов.

Первый рейс из Минска в Анталию состоится 1 июля. Полеты также будут выполняться из региональных аэропортов Гомеля, Гродно, Могилева, Бреста и Витебска.
Все турецкие отели для приема гостей обязаны получить "сертификат здоровья", который подтверждает, что они выполнили все требования турецких властей по обеспечению безопасности и сохранения здоровья туристов.

Как сообщило агентство Anadolu, в Турции прогнозируют заполняемость гостиниц в июле на уровне 70 %. Сейчас в гостиницах продолжается подготовка к приему иностранных туристов. Социальная дистанция в 1,5 м будет соблюдаться на пляжах, в бассейнах и ресторанах.

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