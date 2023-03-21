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Часть данных о происхождении COVID-19 рассекретит разведка США
Президент США Джо Байден подписал закон, в соответствии с которым глава национальной разведки должен будет рассекретить часть имеющейся информации об истоках происхождения коронавируса, об этом сообщил Белый дом, пишетSputnik.
При этом Байден дал понять, что некоторые данные все-так останутся в тайне - несмотря на законопроект.
"Моя администрация рассекретит и обнародует столько данных, сколько возможно, сообразуясь с моими конституционными полномочиями защищать от раскрытия информацию, которая способна навредить национальной безопасности", - говорится в заявлении президента США.
По его словам, анализ всей секретной информации об истоках COVID-19, в том числе и "потенциальную связь с Уханьским институтом вирусологии", будет продолжен.
Фото:pixabay.com
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