Часть данных о происхождении COVID-19 рассекретит разведка США

Президент США Джо Байден подписал закон, в соответствии с которым глава национальной разведки должен будет рассекретить часть имеющейся информации об истоках происхождения коронавируса, об этом сообщил Белый дом, пишетSputnik.



При этом Байден дал понять, что некоторые данные все-так останутся в тайне - несмотря на законопроект.



"Моя администрация рассекретит и обнародует столько данных, сколько возможно, сообразуясь с моими конституционными полномочиями защищать от раскрытия информацию, которая способна навредить национальной безопасности", - говорится в заявлении президента США.



По его словам, анализ всей секретной информации об истоках COVID-19, в том числе и "потенциальную связь с Уханьским институтом вирусологии", будет продолжен.



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