Часть Пояса Пресвятой Богородицы прибудет в Беларусь. Где и когда можно приложиться к реликвии?

В пределы Белорусской православной церкви по благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Митрополита Минского и Заславского Вениамина великую святыню принесут почти на месяц - с 10 февраля по 17 марта, сообщает портал1prof.by.

Что известно о Поясе Пресвятой Богородицы

Какинформируетофициальный портал Белорусской православной церкви, святыню доставят в нашу страну из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. Частицу Пояса передали на вечное хранение в 2011 г. по случаю 200-летия собора. Более десятка лет сюда каждый день приходят паломники, чтобы молитвой обратиться к Пречистой Деве Марии и приложиться к реликвии, помещенной в ковчег с частицами мощей святых праведных Иоакима и Анны – родителей Матери Божией.

Церковное предание гласит, что Пресвятая Богородица своими руками из шерсти верблюда сплела Пояс. Накануне Своего Успения Дева Мария вручила святыню на хранение апостолу Фоме вместе со Своей Ризой.

В IV в. обе реликвии заключили в золотой ковчег, запечатали царской печатью и оставили на долгие века во Влахернском храме Константинополя. Открыли его, получив благословение Константинопольского Патриарха Евфимия II, к которому обратился с просьбой император Лев Мудрый в надеже исцелить супругу Зою от нечистого духа. Пояс Пресвятой Богородицы помог в борьбе с недугом, а императрица в качестве благодарности Господу украсила его золотой вышивкой. Позже реликвию разделили на части. Миллионы верующих уже смогли приложиться к великой святыне, уповая на помощь Пречистой Девы Марии и вознося ей молитвы. В ответ Матерь Божия явила чудеса: давала исцеление страждущим и избавляла от бесплодия, тех, казалось бы, отчаялся стать родителями.

График принесения части Пояса Пресвятой Богородицы в епархии Белорусской Православной Церкви

С 10 февраля по 17 марта верующие христиане в разных городах нашей страны смогут прикоснуться к реликвии и попросить у Пречистой Девы Марии помощи и заступничества: