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Часть улицы Жуковского в Минске на полтора месяца закроют для транспорта

Ограничат движение на отрезке продолжительностью 800 метров от улицы Могилевской до Воронянского. Здесь будет вестись демонтаж проходческого щита для бурения тоннелей, задействованного на строительстве третьей линии метро. Как результат - на этом участке изменится работа пассажирского транспорта.

Будут внесены коррективы в привычное движение автобусных маршрутов под номерами 24, 65 и 4Д, а также нескольких маршруток.

Напомним, участок улицы Жуковского будет закрыт для всех видов транспорта, в том числе авто, с завтрашнего дня по 26 декабря. Водителям лучше учитывать изменения в дорожном движении и планировать свой маршрут заранее.

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