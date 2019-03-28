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Часть улицы Жуковского в Минске перекроют по причине строительства метро

С 6 апреля до 19 мая движение от Воронянского до Могилевской будет ограничено. В связи с этим изменится траектория общественного транспорта. Информация о временных маршрутах размещается на сайте предприятия "Столичный транспорт и связь".

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