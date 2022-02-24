Часть воздушного пространства Беларуси с 12:00 24 февраля закрыта для полетов

Министерство обороны Беларуси сообщает о закрытии с 12:00 части воздушного пространства страны для полетов гражданских воздушных судов по рубежу: Государственная граница, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части границы Беларуси до Высокого. Такое решение принято в целях обеспечения безопасного использования воздушного пространства. Высоты действующего ограничения от 0 до 19 800 метров.