Часть жильцов пострадавшего от взрыва дома в Захарничах Полоцкого района вернется в квартиры 8-9 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Полотовского сельсовета Ингу Козлову.

Сегодня на объекте начали снимать плиты перекрытия, чтобы осмотреть крышу и другие повреждения в квартирах. Аварийным бригадам предстоит оценить объем работы и сроки восстановления. "Примерно в пятницу-субботу после оценки всех повреждений, возможно, в часть квартир люди смогут вернуться. Но только после того, как мы проведем смотровую комиссию, люди затопят печи, и проверим наличие каких-либо скрытых повреждений. Три квартиры из первого подъезда точно будут возвращены домой, четвертая (под № 7) - под вопросом", - сказала председатель сельсовета, добавив, что вероятность возвращения жильцов этой квартиры составляет 90 %.

Люди из других квартир 6 декабря написали заявления на заселение в маневренный фонд Полоцка. "Как только они смогут попасть в квартиры, чтобы перевезти мебель, люди заселятся во временное жилье. Мы поможем с транспортировкой. Ориентировочно это будет в понедельник. Будут переселены в маневренный фонд жильцы пяти квартир с учетом той, где находились пострадавшие, если они пожелают переехать. Всего семь-девять человек. Пока же люди из других квартир не хотят никуда переезжать от своих друзей и родственников и находятся в этом же агрогородке Захарничи", - добавила Инга Козлова.

По ее словам, в маневренный фонд Полоцка включены двухкомнатные квартиры, находящиеся в новых микрорайонах, после капитального ремонта. Среди них есть и новые, только построенные. Переселение в них - временное решение до восстановления жилья людей из пострадавшего дома. Они смогут вернуться в свои квартиры, когда их восстановят и квадратные метры признают пригодными для проживания. Работа на аварийном объекте ведется практически в режиме нон-стоп.