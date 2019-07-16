ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Частичное лунное затмение смогут наблюдать сегодня жители Беларуси

Так как Луна не войдет в земную тень целиком, невооруженным глазом затмение будет слабо различимо. Однако увидеть его без специальной техники все же можно - в том случае, если погода будет безоблачной. Максимальная фаза затмения придется примерно на полпервого ночи. В тени скроется больше половины земного спутника.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все