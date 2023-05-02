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Частицу пламени с Поклонной горы доставили в Брестскую крепость - ее привезли участники автопробега "Огонь памяти"

Память, для которой нет границ и расстояний: участники российского автопробега приехали в Брестскую крепость - накануне колонна выдвинулась из Москвы. В ее составе семьи с детьми, младшим из которых два года. Патриотический проект "Огонь памяти" объединил более пятидесяти человек. Он проходит по героическим местам России и Беларуси. Общая протяженность маршрута - две с половиной тысячи километров. В Брестской крепости патриоты возложили цветы у могил защитников и почтили память погибших красноармейцев минутой молчания. С собой участники автопробега привезли пламя с Поклонной горы и взяли частицу Вечного огня цитадели.

Мы приехали всей семьей: супруга, сын и дочь. Мы приехали из Москвы. Мы так же, как и белорусы, с гордостью относимся к этому месту. Самое главное - это, конечно, детям показать, чтобы они дальше передавали это впечатление. И чтобы они детей сюда привезли и внуков.
Александр Евграфов, участник автопробега "Огонь памяти" (Россия)
У меня бабушка и дедушка ветераны Великой Отечественной войны. Я слышал рассказы бабушек, дедушек, я держал их за руку. И я очень хочу, чтобы мои дети знали правду. Автопробег действительно становится массовым, и мы даже вводим ограничения, потому что тяжело перемещаться большой колонной, большим количеством людей.
Сергей Игнатьев, организатор автопробега "Огонь памяти" (Россия)

Для участников автопробега устроили обзорную экскурсию по Брестской крепости. Завтра колонна выдвинется в Пружаны, а затем в Свислочь и Гродно.

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