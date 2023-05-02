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Частицу пламени с Поклонной горы доставили в Брестскую крепость - ее привезли участники автопробега "Огонь памяти"
Память, для которой нет границ и расстояний: участники российского автопробега приехали в Брестскую крепость - накануне колонна выдвинулась из Москвы. В ее составе семьи с детьми, младшим из которых два года. Патриотический проект "Огонь памяти" объединил более пятидесяти человек. Он проходит по героическим местам России и Беларуси. Общая протяженность маршрута - две с половиной тысячи километров. В Брестской крепости патриоты возложили цветы у могил защитников и почтили память погибших красноармейцев минутой молчания. С собой участники автопробега привезли пламя с Поклонной горы и взяли частицу Вечного огня цитадели.
Мы приехали всей семьей: супруга, сын и дочь. Мы приехали из Москвы. Мы так же, как и белорусы, с гордостью относимся к этому месту. Самое главное - это, конечно, детям показать, чтобы они дальше передавали это впечатление. И чтобы они детей сюда привезли и внуков.
У меня бабушка и дедушка ветераны Великой Отечественной войны. Я слышал рассказы бабушек, дедушек, я держал их за руку. И я очень хочу, чтобы мои дети знали правду. Автопробег действительно становится массовым, и мы даже вводим ограничения, потому что тяжело перемещаться большой колонной, большим количеством людей.
Для участников автопробега устроили обзорную экскурсию по Брестской крепости. Завтра колонна выдвинется в Пружаны, а затем в Свислочь и Гродно.
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