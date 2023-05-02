Частицу пламени с Поклонной горы доставили в Брестскую крепость - ее привезли участники автопробега "Огонь памяти"

Мы приехали всей семьей: супруга, сын и дочь. Мы приехали из Москвы. Мы так же, как и белорусы, с гордостью относимся к этому месту. Самое главное - это, конечно, детям показать, чтобы они дальше передавали это впечатление. И чтобы они детей сюда привезли и внуков.

Александр Евграфов, участник автопробега "Огонь памяти" (Россия)