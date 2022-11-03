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В условиях санкций предприятие по производству баллонов не только продолжает работать, но и внедряет новое производство
Основная причина остановки или торможения развития - это пошлина на материал, который ввозится из Европы, говорит главный инженер ООО "Цилиндрес-бел" Андрей Дроздовский.
Предприятие закупает материал на БМЗ, вывозит его в Европу, дорабатывает и возвращает как полуфабрикат. "На сегодняшний день пошлина 15 %. Полгода назад мы инициировали предложение о снижении пошлины до 5 %. Минпром помог, и Евразийская комиссия дала на полгода разрешение о ввозе материала под 5 %, с учетом этого резкого увеличили продажи", - рассказал главный инженер.
Если продлят действие льготной пошлины еще на год, предприятие сможет пропорционально снизить цену на баллон на 10 % и останется конкурентоспособнымна рынке.
Маленькой частной компанией занимаются все министерства, начиная от Минпрома и заканчивая Советом Министров, который согласовывает пути решения возникающих проблем. Также за помощью обращаются в Оршанский райисполком, рассказал Андрей Дроздовский.
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Учредители предприятия из Чехии. Пятого ноября будет три года, как они работают на белорусском рынке.
Когда нам тяжело, мы занимаемся реэкспортом. Можем в Австралию сделать реэкспорт, в Америку, в любую страну. На прошлой неделе поставки были во Францию. Проблемы только в транспорте, вернее, в цене транспорта. Очень дорого сейчас. Если раньше доставка машины стоила 1,2 тыс. евро, то на сегодняшний день это может быть 5-7 тыс.евро. И плюс сроки: раньше авто шло трое-четверо суток, а сейчас может идти 10 дней и даже две недели.
"Линия эксклюзивная, многие специалисты проходили стажировку в Чехии, то есть европейцы вкладывались и до сих пор хотят работать вдолгую, - не без гордости говорит главный инженер. - Нас ценят как специалистов, потому что это узкоспециализированное предприятие, узкое производство".
Предприятие также ищет другие возможности получения прибыли. Стали красить баллоны из России, обновили оборудование, говорят, перспективно. Еще создают новую продукцию.
36-литровые баллоны, которые мы произвели, будут установлено на LADA Largus. Будет два баллона. Это переход на газ.
Также специалисты предприятия разработали новый вид баллонов - для дыхания пожарных.
На сегодняшний день в Евразийском союзе ни у одной организации или предприятия нет сертификатана данные баллоны, сказал Андрей Дроздовский.
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