В условиях санкций предприятие по производству баллонов не только продолжает работать, но и внедряет новое производство

Когда нам тяжело, мы занимаемся реэкспортом. Можем в Австралию сделать реэкспорт, в Америку, в любую страну. На прошлой неделе поставки были во Францию. Проблемы только в транспорте, вернее, в цене транспорта. Очень дорого сейчас. Если раньше доставка машины стоила 1,2 тыс. евро, то на сегодняшний день это может быть 5-7 тыс.евро. И плюс сроки: раньше авто шло трое-четверо суток, а сейчас может идти 10 дней и даже две недели.

Андрей Дроздовский, главный инженер ООО "Цилиндрес-бел"